أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم (الخميس) أنه بإمكان المواطنين تفويض غيرهم لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ المعاملات بالنيابة عنهم.

كما دعت المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي - حاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم إلى السعودية.

وقبل يومين، أتاحت المديرية العامة للجوازات تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات، مشيرة إلى أن تلك الخدمة متاحة بشكل اختياري لمن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر.

وأكدت الجوازات أنها تعمل بشكل مكثف خلال الأيام الحالية في جميع المنافذ الدولية (البرية والبحرية والجوية) لاستقبال المسافرين، بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ، اعتبارًا من الإثنين الماضي، الخامس من شهر شوال الجاري، الموافق 17 مايو.