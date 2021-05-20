سجلت السعودية اليوم (الخميس) أعلى حصيلة للإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19» منذ 275 يوماً، وتحديدا منذ 19 أغسطس 2020 حين أعلنت وزارة الصحة آنذاك تسجيل 1363 إصابة جديدة، فيما أعلنت اليوم تسجيل 1330 إصابة جديدة بالفايروس.

كما كشفت «الصحة» اليوم تعافي 1055 حالة، ووفاة 13 حالة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 437,569 حالة، من بينها 8629 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1365 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 421,726 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7214 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96.37%، ونسبة الحالات النشطة 1.97%، ونسبة الوفيات 1.64%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (381)، منطقة الرياض (350)، المنطقة الشرقية (161)، منطقة المدينة المنورة (115)، منطقة عسير (77)، منطقة جازان (72)، منطقة تبوك (141)، منطقة القصيم (41)، منطقة حائل (32)، منطقة نجران (27)، منطقة الباحة (13)، منطقة الحدود الشمالية (13)، منطقة الجوف (7).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (321)، جدة (129)، مكة المكرمة (97)، الليث (74)، المدينة المنورة (57)، الدمام (29)، تبوك (27)، الهفوف (27)، المبرز (26)، ينبع (24)، الطائف (21)، الكامل (19)، العيص (19)، الخفجي (18)، أبها (16)، ظهران الجنوب (15)، بللسمر (15)، أبوعريش (14)، خميس مشيط (13)، الجفر (13)، حائل (12)، الظهران (11)، وادي الدواسر (11)، بيش (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي الجديدة فجاءت كما يلي: الرياض (311)، جدة (126)، مكة المكرمة (59)، الهفوف (45)، ينبع (31)، الطائف (26)، المدينة المنورة (24)، الليث (24)، المظيلف (22)، تبوك (19)، الدمام (19)، أبها (16)، خميس مشيط (16)، المبرز (16)، المضة (10)، الخفجي (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.