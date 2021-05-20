أكدت وزارة التعليم على جميع منسوبيها سرعة الحصول على لقاح فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، وسلامة بيئة العمل من المخاطر، ولضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي القادم.

وأوضحت الوزارة أنه اعتباراً من 1442/12/22 الموافق الأول من أغسطس 2021، سيكون دخول جميع منسوبيها والمراجعين لمقر الوزارة والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية لمن تم تحصينهم، والتحقق من سلامة حالتهم الصحية (محصّن، محصّن جرعة أولى، محصّن متعافي)، وذلك من خلال تطبيق «توكلنا»، حيث سيكون ذلك شرطاً أساسياً للدخول إلى جميع الجهات التابعة لوزارة التعليم.

وأكدت الوزارة على جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والمنشآت التابعة لها ضرورة الالتزام بتلك الضوابط والتعليمات؛ لمكافحة الجائحة والحد من انتشار الفايروس، موضحة أن مواعيد الحصول على اللقاح متاحة عبر تطبيق صحتي في أكثر من 587 موقعاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة.