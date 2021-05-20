أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها على موقع تويتر أن المحصن لا تطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن كل من تظهر حالته محصن في تطبيق توكلنا هو من أكمل جرعات لقاح فايروس كورونا أو من أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى أو المتعافي لمدة لا تزيد عن 6 اشهر.

وأضاف الطيران المدني أنه بالنسبة لغير المواطن والمقيم أن المحصن يكون من أكمل 14 يوماً منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا «بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية» مع إكمال التسجيل في البوابة الإلكترونية المخصصة قبل وصولهم إلى المملكة مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة والجهات المعنية.