تزامنا مع عودة الرحلات الدولية، بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، يُعد الحجر الصحي المؤسسي هو إجراء استضافة القادمين من خارج المملكة في مقرات محددة لحجرهم صحيا على نفقتهم الخاصة، ويطبق الحجر بدءا من ساعة الوصول إلى مقر الحجر الصحي المؤسسي المخصص لهم.

على من يطبق؟



يطبق على جميع القادمين (غير المحصنين) من خارج المملكة على نفقة المسافر.

أين يكون؟



يكون في مرفق إيواء سياحي مرخص من قبل وزارة السياحة، ومؤهل للحجر الصحي في مدينة الوصول للقادمين.

كم مدته؟



تكون 7 أيام من الدول المسموح لها، يتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي.

متى تنتهي مدته؟



تنتهي لمن تظهر نتيجة فحصه الثاني سلبية، مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة بدءا من اليوم الثامن.

- يشترط أن يحصل المسافر جواز سفر ساري المدة (بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج).

- يستثنى من عمل فحصين (PCR) للقادمين من خارج المملكة، جميع من هم دون سن الثامنة.

- يعاد كل من لا يستوفي الشروط.