اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على التقرير الختامي لأعمال الاختبارات النهائية عن بُعد في المنطقة، وقدم الشكر والتقدير لمدير التعليم بالمنطقة إبراهيم حسين العُمري وفريق العمل في إدارة التعليم بعد تسلم التقرير الختامي.وأشاد الأمير فهد بن سلطان، في خطاب شكر وتقدير تلقاه مدير تعليم تبوك بجهود الإدارة، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام القيادة ومتابعة وزارة التعليم لتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للأبناء الطلاب والطالبات. من جانبه، أعرب العُمري، عن شكره ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة لأمير المنطقة على ما يجده العمل التعليمي من دعم واهتمام وعنايته المستمرة بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات.