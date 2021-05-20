أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة بـ 3 يمنيين تورطوا في السطو على سيارة نقل أموال في محافظة جدة. وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، اثنان ارتكبا عملية سطو على إحدى مركبات نقل الأموال في محافظة جدة وسلب مبلغ (1.500.000) ريال، وإطلاق النار على أحد العاملين في إحدى المؤسسات بعد هروبهما لفتح صناديق الأموال، وآخر قام بإيوائهما، وضبط بحوزتهم مسدس، وتم استرداد مبلغ (1.475.000) ريال، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.وتابعت «عكاظ» تفاصيل حادثة السطو التي نفذها شخصان أثناء قيام موظف شركة نقل أموال بتغذية جهاز صرف آلي في حي الخمرة جنوبي جدة في السابعة من صباح 29 رمضان الماضي، إذ حضر المهاجمان إلى الموقع، يحمل أحدهما مسدساً من نوع أبو محالة استخدمه في تهديد موظف نقل الأموال الذي حاول الاحتماء بكابينة الصراف، وعمد اللص إلى التلويح بالمسدس مهدداً باستخدامه حال المقاومة، ثم خطف حقيبة الأموال وبداخلها (1.500.000) ريال، وفر المهاجمان من الموقع ركضاً على طريق الساحل جنوب جدة وتحركا إلى مبانٍ عدة ثم اختبآ في مصنع للبلوك قبل أن يحطما صناديق المال، وأطلق أحد المهاجمين النار على رجل من ذات الجنسية امتنع عن مساعدتهما في تحطيم الصندوق، ورفض منحهما مطرقة تستخدم في تكسير الصناديق، وبعد أن أنهى المهاجمان مهتمهما اختبآ عند أحد مواطنيهما، ولم تمضِ الجريمة بالهرب، إذ نجح رجال الأمن في كشف طلاسم الجريمة خلال ساعات قليلة وتوصلت إليهم جميعاً، واستردوا المبلغ المسروق الذي صرف منه المهاجمون نحو 24 ألف ريال.