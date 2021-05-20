قبضت شرطة محافظة النبهانية بمنطقة القصيم، على (3) مقيمين يمنيين ارتكبوا عدداً من جرائم النصب والاحتيال، تمثلت في التسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، جمعوا من خلالها أكثر من 300 ألف ريال.واوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة النبهانية من القبض على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس ارتكبوا عدداً من جرائم النصب والاحتيال، تمثلت في التسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعهم أكثر من (300,000) ريال من تلك الجرائم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.