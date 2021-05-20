بعد شهر من الثبات دون الألف حالة، عاودت إصابات كورونا في الارتفاع مجددا، وسجلت وزارة الصحة في بيانها اليومي أمس (الأربعاء) 1213 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما انخفضت حالات التعافي إلى دون الألف مسجلة (910) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8367) منها (1372) حرجة، ليبلغ إجمالي الإصابات (436239)، وإجمالي التعافي (420671) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (7201) حالة وفاة، فضلا عن إجراء (88859) فحصا مخبريا.وشددت وزارة الصحة على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الإجازة الصيفية والسفر للحد من انتشار الفايروس وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.من جانب آخر، أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 102 يوم 1223 مسجدا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.والمساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة افتتاحها مسجدين في كل من مناطق الباحة وعسير وجازان، ومسجد في كل من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية.وبينت الوزارة أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى الحرص على سلامة المصلين، ولإجراء عمليات النظافة والصيانة والتعقيم لجميع المساجد.1213جديدة910 حالات التعافي8367 نشطة1372 حرجة13وفاة