استقبلت مدينة الملك فهد الطبية العائلة السعودية المصابة بفايروس كورونا، التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقلها عاجلاً من الهند إلى المملكة.وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور فهد الغفيلي، أنه انطلاقاً من حرص القيادة والتوجيه الكريم، فقد تم تخصيص فريق طبي للاهتمام بسلامة العائلة المصابة فور وصولها لأرض الوطن، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم.وأوضح أن الفريق الطبي المُجهز للعائلة في المدينة على جاهزية عالية للتعامل مع الحالات فور وصولها، والقيام بالتدخل والتعامل السريع مع جميع أفراد العائلة وتطبيق جميع الإجراءات والبروتوكولات الصحية لسلامة حالة المرضى المصابين والطاقم الطبي.وبيّنت مدينة الملك فهد الطبية، أن حالة الأم حرجة نتيجة التهاب شديد في الرئتين، وتم تنويمها في غرفة العزل بالعناية المركزة، في حين تم نقل الأب وطفلين إلى غرف التنويم في أجنحة غرف كورونا؛ لاستقرار حالتهم الصحية.وكانت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع نقلت العائلة من الهند إلى المملكة العربية السعودية التي وصلت بطائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض بعد رحلة استغرقت (15) ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19).