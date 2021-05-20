أنهت الشركة السعودية للكهرباء اكتمال ربط مشروع «واحة مدن - الجوف»؛ التابع للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، في الجوف، بالشبكة الكهربائية، وقامت بتشغيل خط الربط الكهربائي الرئيسي للمشروع لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع.وأوضحت الشركة أن عملية الربط تمت بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وإمارة منطقة الجوف، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، مبينة أن ربط «واحة مدن - الجوف» بالشبكة الكهربائية سيُعزز تقديم خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية، الأمر الذي سيدعم تطور المنطقة والتنمية المستدامة والاستثمارات فيها، كما سينعكس إيجاباً على قدرة الشركة على خدمة المشتركين بكفاءة وجودة عاليتين، وفق أرقى المعايير العالمية.وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وجّه شركة الكهرباء بسرعة ربط «واحة مدن - الجوف» كهربائياً، بعد اجتماع في شعبان الماضي مع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز استعرضا فيه مشروعات الطاقة في المنطقة، وأكّدت الشركة السعودية للكهرباء أنها ستقوم باستكمال تشغيل الشبكة الداخلية لمشروع «واحة مدن - الجوف»، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بعد إكمال الاختبارات اللازمة.