قبضت الجهة المختصة بشرطة منطقة القصيم بمحافظة النبهانية على (3) مقيمين من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبو عددًا من جرائم النصب والاحتيال، بفضل المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها.

وحسب ما صرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، تمثلت الجرائم في التسويق لمنتجات عبر مؤسسات تجارية وهمية، والترويج لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعهم أكثر من (300.000) ريال من تلك الجرائم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.