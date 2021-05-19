خصصت الهيئة العامة للطيران المدني بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة، وذلك لغير المواطنين والفئات المستثناة. وتتيح البوابة تسجيل اللقاح إلكترونيًا للمحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونياً ما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، وذلك لمن أتم جميع الإجراءات النظامية للقدوم.وتأتي الخدمة بمشاركة وزارة الداخلية، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وزارة الصحة، وشركة علم.ومن المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق «توكلنا»، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من جميع المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.وشدد التعميم على ضرورة تسجيل جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة في البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيا مع الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة.