ضبطت شرطة منطقة جازان 121 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الدرب، لمخالفتهن لائحة الحد من التجمعات.وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة جازان الرائد نايف عبدالرحمن حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت المخالفات في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تساهم في تفشي وانتقال فايروس كورونا (كوفيد -19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول وكل من حضر التجمع محل المخالفة.