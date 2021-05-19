أصـدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشـأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونياً للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة قبل وصولهم، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: https:/muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

وتتيح البوابة تسجيل اللقاح إلكترونياً للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونياً، مـا يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

تأتي الخدمة بمشاركة كل من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، وشركة علم، ومـن المقرر أن تسهم الخدمة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق «توكلنا»، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة مـن كافة المنافذ الدولية الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأكدت «الطيران المدني» ضرورة تسجيل جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة مـن غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة في البوابة الإلكترونية مع الالتزام بجميع الاشتراطات الطلوبة.