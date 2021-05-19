بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.