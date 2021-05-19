بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل عائلة سعودية مصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19) من الهند إلى المملكة. ووفق توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي في الساعات الباكرة من صباح أمس (الثلاثاء) إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، بعد رحلة استغرقـت 15ساعة، اتخذت فيها كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فايروس كورونا.وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي، قد نقلت أكثر مـن 74 حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفايروس ولله الحمد.