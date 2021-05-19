استنكرت وزارة الخارجية التصريحات المسيئة لوزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تطاول فيها على المملكة وشعبها.ونددت الخارجية السعودية في بيانها بتلك التصريحات لما تضمنته من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، وأكدت مجددا أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وأشارت إلى أنه نظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سفير لبنان لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها الإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص. من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن رفضه واستنكاره لما تضمنته تصريحات الوزير شربل وهبة، وما ورد من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك الإساءة بحق السعودية. وأكد الحجرف على المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، تلك المواقف، التي يشهد التاريخ لها والتي تهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه، وأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية. وطالب الحجرف بتقديم اعتذار رسمي لدول الخليج وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.من جهتها، استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات المشينة والعنصرية، التي أدلى بها شربل، التي أساءت إلى السعودية ودول الخليج .