انطلقت الرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز بجدة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس سليمان البسام، ومدير عام المطار عصام فؤاد نور، ومسؤولي الجهات الحكومية والأمنية.وحرصت إدارة المطار على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المسافرين، وشملت الإجراءات فحص مرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، مع اشتراط إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول لصالات السفر، والالتزام بلبس الكمامة أثناء الدخول إلى المطار بعد قياس درجة الحرارة إذ سيمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة.كما جرى اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على التباعد الجسدي بوضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة ووضع ملصقات إرشادية للمحافظة على مسافة مترين بين المسافرين في مناطق التجمعات بشكل يؤكد هذا التباعد من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر.وتستمر الإجراءات الاحترازية مع المسافرين حتى قبل ركوبهم الطائرة، ويتم الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزود الخدمة وضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين. كما يتم تعقيم جسور الإركاب والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة.كما تم اتخاذ تدابير احترازية عند تسليم وإنهاء إجراءات الأمتعة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب توفير 48 ألف من الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، إذ تم توفير 205 من أجهزة التعقيم اليدوي، مع تعقيم دوري للأسطح والأرضيات.