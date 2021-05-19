عبرت أمس الأول (الإثنين) منفذ الحديثة الحدودي الرابط ما بين السعودية والأردن 530 مركبة إلى دولة الأردن الشقيقة ودخول 124 مركبة إلى السعودية، بعد فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بالمملكة.وأكد مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني لـ«عكاظ» أن العمل يسير وفق خطة منظمة وسط تكامل وتعاون جميع الإدارات الحكومية بمتابعة مباشرة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومتابعة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل محمد أبانمي.