نفذت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أمس (الثلاثاء)، المبادرة التوعوية «صحتك أمانة»، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، تأكيداً للالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.واستهدفت المبادرة المسافرين على جسر الملك فهد تزامناً مع رفع قيود السفر، وعودة افتتاح المنافذ البرية والجوية، متضمنة تنفيذ جدارية توعوية عن فايروس كورونا وبمشاركة الفرق التطوعية في التوعية.وشدد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، على أهمية المبادرة التوعوية لتعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية لتعامل المسافرين مع الفايروس، والالتزام بالإرشادات الصحية داخل المملكة وخارجها، مؤكداً حرص المؤسسة على أن يكون المسافر جزءاً من الحدث وعاملاً رئيسياً فيه، انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية التي تجعله صانع أثر بالتوعية والتثقيف.من جانبه أوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن المبادرة تأتي لبناء جسور جديدة من الترابط والتواصل بين أبناء المملكتين، من خلال الاشتراك في هدف واحد يتمثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتعزيز الصحة العامة بين الأفراد في ظل جائحة فايروس كورونا، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر أربعة أيام تنفذ خلالها برامج تثقيفية وتفاعلية للوصول إلى مجتمع وقائي، وحث المسافرين على أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم، ملتزمين بالمتطلبات الوقائية.