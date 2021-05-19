تطلق وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، منصة مُحاكاة تقنية للمتحف الوطني تسمح بالتجول في أروقته واستعراض محتوياته في رحلة رقمية افتراضية، وسيُتاح لجميع الزوار الراغبين بالاطلاع على المقتنيات الأثرية التي يملكها المتحف الوطني من خلال التجول رقمياً في أقسامه الـ8 وعبر نقاط مشاهدة محددة تتيح رؤيته بزاوية 360 درجة.وصُممت الجولة الافتراضية بتقنيات حديثة مُعززة للواقع الافتراضي، وبتطبيق إلكتروني مُتاح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتضمن محاكاة دقيقة لجولة في الممرات والأقسام والمقتنيات، مدعومة بمحتوى صوتي يتضمن وصفاً للمقتنيات أو عرضاً لمحتوى مرئي يتعلق بها. كما تقدم الجولة الافتراضية مساحة لتأمل القطع الأثرية والتفاعل معها من خلال قراءة نص يصف القطعة.وتعد منصة «الجولة الافتراضية للمتحف الوطني» أول منصة عربية تتيح للمستخدم محتوى تفاعلياً يساعد على سهولة إجراء التحويل الهجائي للكتابات العربية القديمة مع اللغة العربية، والذي يساعد بدوره في زيادة الإثراء المعرفي للكتابات العربية القديمة في الجزيرة العربية.