نفذت أمانة العاصمة المقدسة 4567 جولة رقابية في الفترة من 1 إلى 5 شوال الجاري، أسفرت عن تغريم 31 محلاً تجارياً مخالفاً وإغلاق محلين تجاريين مخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن جميع كوادر البلديات الفرعية تقوم بالمراقبة الدورية واليومية وتطبيق الاشتراطات الاحترازية على جميع المحلات، مؤكداً إلزام المنشآت بالطاقة الاستيعابية للحد من التزاحم وضرورة توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي بين مرتادي المحلات. وفي نجران نفذت الأمانة أمس الأول (الإثنين) 909 جولات أسفرت عن إصدار مخالفتين على منشأتين لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الوقائية.وفي تبوك، نفذت الأمانة والبلديات المرتبطة بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك 14.459 جولة رقابية ميدانية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، أسفرت عن إغلاق 40 منشأة، ومخالفة 78 محلاً، وقامت بتعقيم وتطهير ما يزيد عن 1557 موقعاً.