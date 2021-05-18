أطلقت أمانة الطائف 6 أرقام مخصصة لاستقبال الملاحظات والشكاوى والمقترحات، ضمن جهود أمانة الطائف في تسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للتسهيل على المواطنين وراحتهم.

وتعتبر هذه الارقام اضافة الى موقع الامانة الرسمي وموقع تويتر وسناب شات القنوات الرسمية للامانة، ولا توجد قنوات غير ما ذكر. وتتمثل الخدمة الجديدة في أرقام للتواصل عبر تطبيق «واتساب» لاستقبال الملاحظات والبلاغات الخاصة بالخدمات البلدية المُدعَّمة بالصور والفيديو، وسرعة تمريرها للمعالجة من قِبل الإدارات والأقسام المختصة بالأمانة.