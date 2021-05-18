حققت السعودية جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2021، التي يمنحها الاتحاد الدولي للاتصالات، عن مبادرة نقاط الواي فاي المجانية (KSA Free Wi-Fi) الساعية إلى تحسين جودة الحياة ونشر خدمات الإنترنت في المواقع العامة.وجاء حصول المملكة ممثلة بشركات الاتصالات stc وموبايلي وزين نظراً لدور المبادرة في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية لقطاع الاتصالات المتمثلة بتمكين تحول المملكة إلى مجتمع رقمي بوصفه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، حيث تفوقت على 360 مشروعاً مبتكراً حول العالم مؤهلاً للحصول على الجائزة.وأُعلنت نتائج دورة 2021 خلال افتتاح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم، بحضور أمين الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو وممثلي الدول الأعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمشاركة وحضور المملكة ممثلة في محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد سعود التميمي، ومنحت الجائزة لمبادرة نقاط الواي فاي المجانية التي انطلقت شهر نوفمبر من العام الماضي ووضعت خطة عمل طموحة لتوفير 60 ألف نقطة واي فاي مجانية.