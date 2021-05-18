أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب مليونين و700 ألف قرص إمفيتامين مخدر، مخبأة داخل سقف مقطورة شاحنة وقبضت على 3 أشخاص متورطين في الجريمة.وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,700.000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مشيراً الى القبض على المتورطين في محاولة التهريب بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم 3 أشخاص مقيمين من الجنسيتين السودانية والسورية، ونازح.وأكد إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.