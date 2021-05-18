أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجدا في 5 مناطق، مؤقتاً، بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 101 يوم 1223 مسجداً تم فتح 1201 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد المغلقة 4 بمنطقة القصيم و4 بمنطقة عسير و3 بمنطقة الرياض ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجدا 4 منها بمنطقة الرياض و3 بمنطقة عسير و3 بمنطقة الباحة و2 بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة تبوك، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادات الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.