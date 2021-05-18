أعلنت شركة ساماكو السيارات افتتاح مركز خدمة لسيارات لامبورجيني الفاخرة لتلبية الطلب المتزايد على سيارات لامبورجيني وتقديم الخدمات المميزة للعملاء في منطقة الرياض وضواحيها.

وتم افتتاح المركز ابتدءا من شهر مارس 2021 لتطوير أداء خدمة علامة لامبورجيني الفاخرة وعملائها المتميزين في تقديم الخدمات والصيانات الدورية لعملائها.

وأوضح المدير العام لعلامة لامبورجيني نيل لاينز، أن المركز الجديد تم تدشينه في إطار الخطة الإستراتيجية لسيارات لامبورجيني لخدمة ما بعد البيع، لذا تم إنشاء المركز على مساحة أكثر من ألف متر مربع، وتم تخصيص 650 مترا مربعا منها لمركز الخدمة، و265 مترا مربعا لاستقبال العملاء.

ويوجد بالمركز ساحات انتظار وصالة ومنطقة انتظار فاخرة، حيث يقوم المركز بخدمة 7 سيارات في وقت واحد من خلال خدمة احترافية تقدمها أطقم الصيانة الفنية ذات الخبرة الاحترافية الطويلة.