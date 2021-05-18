أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1047 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 847 حالة، ووفاة 14 حالة.ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 435.027 حالة، من بينها 8078 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1384 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 419.761 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7188 حالة وفاة.