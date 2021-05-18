مع انتهاء فصل الشتاء، أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) بفصل التيار الكهربائي عن أجهزة السخانات الكهربائية في المنازل والشركات. وقال المركز إن هذه الأجهزة تعمل بشكل آلي على تسخين المياه، طالما كان التيار الكهربائي يصل إليها.

وقال عامر عبدالوهاب فني أجهزة كهربائية إن «أجهزة السخانات من أكثر الأجهزة التي تستهلك طاقة كهربائية عالية لأداء مهمتها في توفير المياه الساخنة على مدار الساعة»، مشيراً إلى أن «من عيوب السخان الكهربائي أنه يستهلك الطاقة الكهربائية على مدار الساعة في تسخين المياه، ولو لم يكن هناك استهلاك فعلي لهذه المياه، بعكس السخان الذي يعمل بالغاز، فهو لا يستهلك الغاز إلا أثناء الاستهلاك الفعلي للمياه الساخنة».

وأضاف: «الكثيرون لا يلتفتون لأمر فصل التيار الكهربائي عن السخان في فصل الصيف، وفي الوقت نفسه يشكون من ارتفاع فواتير الكهرباء، ومن هنا ننصح بفصل التيار الكهربائي عن جهاز السخان مع فصل الصيف، لعدم الحاجة إلى المياه الساخنة خلال هذا الفصل»، مؤكداً أن «هذا الفصل سينعكس على حجم الاستهلاك الكهربائي، وفواتير الخدمات».

وأضاف: «فصل التيار الكهربائي، يساعد على إراحة السخان، ويطيل عمره الافتراضي، بعكس الجهاز الذي يعمل على مدار العام، لمجرد أن التيار الكهربائي يصل إليه، وبالتالي هذا الجهاز يحتاج كل عام إلى صيانة دورية، للتأكد من كفاءة أجزائه وعدم وجود أي عطل فيها».