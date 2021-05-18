كشف مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد عصام فؤاد نور، أنه تزامناً مع انطلاق رحلات السفر الدولية المغادرة من مطارات المملكة وفق التعليمات، فقد بلغ مجموع الرحلات المغادرة والقادمة من المطار أمس (الإثنين) الخامس من شهر شوال 340، رحلة على متنها 58706 مسافرين.

وبلغت الرحلات الدولية المغادرة لكافة المحطات المسموح السفر إليها 91 رحلة على متنها 8769 مسافراً، تمّ اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة عليها كتطبيق «توكلنا»، وصحة المستندات الخاصة بالمسافرين.

وأشار مدير عام المطار إلى أن كافة القيادات من الطيران المدني، ممثلةً في إدارة المطار والجهات الأمنية والحكومية والأهلية وغيرها، كانوا في خدمة المسافرين. وتطرق عصام نور إلى أنه وفقاً لتوجيه الهيئة العامة للطيران المدني، سيتم قريباً العمل على نقل عدد إضافي من شركات الطيران العاملة في المملكة من الصالة الشمالية لصالة رقم 1.

وأكد قائلاً: «جميعنا مستمرون وجاهزون دوماً للعمل على إرضاء وخدمة المسافرين من وإلى المملكة، والعمل على تطبيق التوجيهات الكريمة الخاصة بالسفر».

فيما كانت الرحلات مستمرة داخلياً بين مطارات المملكة خدمةً للمواطنين للسفر بين المدن، وكذلك لنقل معتمري الداخل بالتنسيق مع الجهات المعنية.