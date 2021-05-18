أشاد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي بدعم ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ووقفتهم الأخوية في معركة الدفاع العربي المشترك ضد الخطر الإيراني.أكد ذلك خلال زيارته التفقدية للخطوط الأمامية للقتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهات محزام ماس، والكسارة شمال وشمال غرب محافظة مأرب، شرقي اليمن، موضحا أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب الإيراني ومليشياته الحوثية.وقال: «لن نقبل بتحويل صنعاء وكل اليمن إلى مستعمرة فارسية أو ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية، وفقاً لماء جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)».