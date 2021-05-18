استأنفت الخطوط السعودية، أمس (الإثنين)، تشغيل رحلاتها الدولية بعد بدء سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين. وأكدت أنها ستسير كل أسبوع 153 رحلة مجدولة من الرياض، و178 رحلة من جدة، كما سيتم استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة من المملكة من الرياض إلى حيدر آباد. أما أولى رحلاتها الدولية القادمة فستكون من القاهرة إلى الرياض ومن جاكرتا إلى جدة. وأكدت الخطوط استعدادها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية، و43 وجهة دولية.وفي غضون ذلك، سجل مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم عبدالرحمن العُمر جولة ميدانية على مطار الملك عبدالعزيز تفقد خلالها سير العمليات التشغيلية، كما ودع الضيوف المسافرين من المواطنين على متن أولى الرحلات المغادرة إلى الخارج، وأوضح أن السعودية سيرت خلال الفترة الماضية منذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، ما يدل على جاهزيتها وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.وفي ما يتعلق بجاهزية الناقل الوطني السعودي لضمان سلامة المسافرين، أكد العُمر أن السعودية تطبق أكثر من 50 إجراء وقائياً في كل مراحل تجربة الضيف، وكانت النتيجة حصولها على التصنيف الماسي من منظمة APEX ضمن أكثر 10 شركات طيران أماناً صحياً، وعدم تسجيل أي حالة أو عدوى طيلة الفترة الماضية. كما تواصل تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إذ سيتم تطعيم طاقم الضيافة الجوية بنسبة 100%، كما تخضع طائراتها للتعقيم بشكل دوري، والذي يتم إجراؤه بشكل آلي باستخدام جهاز UVC للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية الذي صمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات، بالإضافة إلى التعقيم اليدوي.دعت الخطوط السعودية ضيوفها إلى الحرص على حماية أنفسهم والآخرين من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى، خصوصاً في ما يتعلق بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، ويشمل ذلك الضيوف الحاصلين على اللقاح، كما دعت الضيوف للالتزام بكافة الاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول والتي يمكن الاطلاع عليها من صفحة متطلبات السفر. وأكدت أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على الرحلات الدولية، حيث لم يقر اتحاد النقل الجوي الدولي «IATA» هذه الفكرة نظراً لأنها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر.وفي الوقت الحالي، تضم شبكة الخطوط السعودية 43 محطة دولية في 30 وجهة حول العالم، كما ستدشن محطات دولية جديدة، سيتم الإعلان عنها قريباً. وأكد الناقل الوطني للمملكة أن الرحلات من وإلى مدينة جدة سيتم تسييرها من صالة 1 في مطار الملك عبدالعزيز.لماذا رفضت «IATA» المقاعد الخالية؟