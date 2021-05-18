صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في 13 يناير 2021 بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج وفي ظل الظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفايروس، تؤكد وزارة الداخلية على المواطنين استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول التالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي ليبيا، سورية، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديموقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء والهند، وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفايروس فيها.وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفايروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.