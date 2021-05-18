بمتابعة من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بدأت أمس (الإثنين) جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمنطقة استقبال المسافرين.ووجه جميع الجهات بتسهيل إجراءات المسافرين، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأنهى مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك ومنفذ حالة عمار المحاذي للحدود الأردنية، وكذلك منفذ الدرة الحدودي، ومنفذ ميناء ضباء البحري كافة الاستعدادات والتجهيزات التي وفرتها مختلف الجهات الحكومية والتي تضمنت الدقة والمرونة في إنجاز إجراءات المسافرين مع تطبيق أعلى معايير السلامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا، وتوفير انسيابية الحركة للمسافرين.