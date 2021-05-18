استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة امس (الاثنين) المسافرين وفق الضوابط والاشتراطات الصحية والدليل الإرشادي المحدث من الطيران المدني. وحددت شركة طيبة لتشغيل المطارات بوابات مخصصة لدخول وخروج الركاب من وإلى صالات المطار وتخصيص فريق عمل لتأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول غير المسافرين إلى الصالات، ويستثنى من ذلك مرافقو المسافرين ذوي الإعاقة. كما تم تحديد نقاط فرز للتأكد من الحالة الصحية للمسافرين والعاملين مع تزويد جميع مداخل المطار بنقاط فرز بصري وكاميرات حرارية، وفي حال ملاحظة ارتفاع درجة حرارة المسافر تطبق الإجراءات المتبعة ويحول المسافر للمركز الصحي. كما وفرت شركة طيبة (64) منصة في المطار مجهزة بحاجز زجاجي بهدف حماية المسافرين والعاملين، وعلامات أرضية للتأكد من تطبيق التباعد الجسدي. وفي الدمام، أقلعت أول رحلة دولية للخطوط الهولندية (كي إل إم) المتجهة إلى أمستردام. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي، أنه تم الاستعداد لقرار رفع تعليق السفر بتطبيق العديد من التدابير، منها فتح بوابات إضافية في طوابق المغادرة وطوابق الوصول وزيادة موظفي فريق نقاط الفحص الصحي ليصبح عددهم أكثر من 70 موظفاً وتوفير 12 جهازاً إضافياً للفحص الحراري.وفي مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بجازان، سيرت أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة. وأكد مدير المطار مبارك محمد الشهراني مغادرة أكثر من 92 مسافراً على متن الطائرة، بينهم 23 مواطناً ممن توافرت فيهم شروط السفر.