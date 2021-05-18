لا يزال المعلمون والمعلمات يترقبون قرارا من وزارة التعليم بشأن حركة النقل الخارجية لهذا العام 1442، التي توقفت العام الماضي وخلال العام الحالي؛ بسبب انتشار جائحة فايروس كورونا. ورغم وجود بارقة أمل للراغبين في النقل إلا أن الأمور تتجه إلى إلغاء الحركة هذا العام بعد انتهاء أعمال العام الدراسي الحالي رسميا في شهر رمضان المبارك الماضي، دون وجود أية بوادر من قبل الوزارة لإعلان ضوابط وشروط الحركة الجديدة.ويأمل المعلمون والمعلمات أن تقوم الوزارة بوضع آلية جديدة تواكب الظروف التي سببتها الجائحة خلال الفترة الماضية، بحيث تكون الحركة الخارجية لهذا العام على مستوى إدارات التعليم في المناطق، بحيث تتاح الفرصة للمعلمين والمعلمات بالنقل بين المحافظات والمراكز والقرى التي تتبع للمنطقة الإدارية.وأشاروا إلى أن هذا الإجراء يعد مؤقتا ويتيح الحرية للراغبين في النقل بشكل أسرع، ويساعد الإدارات التعليمية في المنطقة والمحافظات في إجراء حركة تنقل داخلية في القطاعات التعليمية داخل المحافظات.وأفادوا بأن هذه الطريقة ستخفف العبء على الوزارة وتعطي صلاحيات أكبر لإدارات التعليم في المناطق، منوهين إلى أنه بالإمكان تشكيل لجان في إدارة المنطقة نفسها والمحافظات التابعة لها لدراسة الطلبات وتحقيق رغبات طالبي النقل.