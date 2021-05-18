أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعم توظيف 26311 شابا وشابة التحقوا للعمل في 8682 منشأة في القطاع الخاص في شهر أبريل الماضي، وأبان أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها بلغ 12141 يمثلون ما نسبته 46%، بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 14170 يمثلن ما نسبته 54%.وأشار «هدف» إلى أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة الـ13 في أعداد من وُظِّفوا في شهر أبريل بواقع 10354 موظفاً وموظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5746 موظفاً، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثاً بنحو 4001، وتوزعت الأعداد الأخرى لمن وُظِّفوا في منشآت القطاع الخاص على بقية مناطق المملكة.وكان «هدف» أطلق أخيرا إستراتيجيته الهادفة إلى تطوير وتكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجّهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.