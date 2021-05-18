أوقفت لجنة ثنائية من وزارة الصحة والأمن العام وافداً يمارس مهنة الطب دون ترخيص وبطرق مخالفة، في منازل سكنية بمدينة الرياض، برغم إيقافه رسمياً عن ممارسة المهنة.وبينت وزارة الصحة أن الوافد كان قد تم إيقافه عن المهنة في وقت سابق بسبب مخالفات تورط فيها، وأكدت إحالته إلى النيابة العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية. وكانت صحة منطقة الرياض تلقت معلومات عن قيام طبيب استشاري عظام موقوف عن عمله التابع لوزارة الصحة بسبب قضية خطأ طبي، بممارسة الطب بنظام «دليفري» للمنازل للكشف عن المرضى وتقديم الأدوية دون أشعة، وتحركت اللجنة الثنائية إلى الموقع واستدرجته قبل القبض عليه.