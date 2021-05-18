شهدت الواجهة البحرية في جدة توافد السكان والزوار خلال أيام العيد، وحرص معظم العوائل والأفراد على الحضور في الواجهة البحرية للاحتفاء بأجواء العيد من خلال الجلسات والمرافق التي هُيِّئت لاستقبالهم وتسهيل عملية الدخول والخروج منها بمشاركة الأجهزة الأمنية والمتخصصة التي حضرت بشكل لافت؛ لتنظيم وتسهيل تنقل مركبات الزوار والوصول إليها بيسر وسهولة.وشارك الأطفال عوائلهم فرحة العيد بالاستمتاع بالألعاب والمراجيح التي جُهِّزت بالواجهة وصيانتها وتعقيمها منذ وقت مبكر حرصا على سلامتهم وإدخال الفرح والسرور عليهم بهذه المناسبة السعيدة.وحظيت المطاعم المنتشرة على طول كورنيش جدة بوجود العديد من العوائل والأفراد الذين فضَّلوا الالتقاء فيها خلال ليالي العيد، التي تقدم أصنافا متنوعة من المأكولات، فيما كان للمقاهي نصيب من هذا الحضور لاحتساء القهوة بمختلف أنواعها.واستقطبت الحدائق العامة في جدة مرتاديها في العيد السعيد، في ظل مواصلة أمانة المحافظة جهودها لتأهيل أكثر من 500 حديقة بهدف تحسين الواجهة الحضارية وإيجاد متنفسات إضافية داخل الأحياء للارتقاء بالعنصر الجمالي والترفيهي، بما يتلاءم مع مكانة محافظة جدة، التي يرتادها الزائرون على مدار العام للتنزه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة.وتمكنت الأمانة وضمن نطاق 19 بلدية فرعية، من تنفيذ خطتها لموسم عيد الفطر، المشتملة على تهيئة مثل هذه المرافق والمتنزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم، إلى جانب صيانة المسطحات الخضراء، والواجهات البحرية، مع رفع وتيرة العمل بهذه المرافق.