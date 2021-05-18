أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.وأوضحت أن شروط القبول للمتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.وأضافت أنه يشترط معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة، وألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي المقبل، بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد على (22) سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%)، وأن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي/‏ العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له.وأشارت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6/‏ 10/‏ 1442هـ، وسيقفل باب التسجيل يوم الأحد الموافق 11/‏ 10/‏ 1442هـ، الساعة العاشرة صباحا.