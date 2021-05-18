تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي رسالة «واتساب» مؤثرة لمعلمة بمكة المكرمة توفيت بعد إصابتها بفايروس كورونا.

وحظيت الرسالة التي أرسلتها المعلمة سوزان المصري بالثانوية ١٢ للبنات لقروب مدرستها باهتمام كبير من قبل مغردي تويتر. وكتبت المعلمة رسالة بعد ثبوت إصابتها قالت فيها: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على كل حال، أنا مصابة بكورونا وتعبانة وتحت الأكسجين، إذا خرجت فهذا من فضل ربي، وإن أخذ الله وداعته فلله الحمد، وصيتي لكم، أنا لم أنجب أبناء ولا بنات ليدعون لي بالرحمة، فأنتم أملي بعد انقطاع عملي، أوصيكم أنتم وبناتكم بناتي خلوهم يدعون لي بالرحمة وصيتي لا تنسوها طلبتكم والله إنني تعبانة مرة».