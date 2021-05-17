إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، بنقل عائلة سعودية مصابة بكورونا (كوفيد 19) من الهند إلى المملكة العربية السعودية.

حيث وصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، بعد رحلة استغرقت (١٥) ساعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19). الجدير بالذكر أن طائرات الإخلاء الطبي الجوي قامت بنقل أكثر من (٧٤) حالة مصابة بكورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفايروس، ولله الحمد.