بدأت أمانة محافظة جدة اليوم الموافق للخامس من شوال، في العمل بقرار السماح بعودة الشيشة والمعسلات في الأماكن المفتوحة، مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في «توكلنا» وتطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكدت الأمانة أنها ستواصل جهودها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بتكثيف الرقابة على جميع المقاهي المتخصصة في تقديم الشيشة والمعسلات وفق خطط الرقابة المعتمدة وإلزامها بامتثال البروتوكولات الوقائية لضمان توفير بيئة آمنة والحد من انتشار فايروس كورونا.

وتضمنت الاشتراطات الصحية لعودة عمل المقاهي التأكد من أن جميع العاملين في المقهى محصنون (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي)، وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، وفي حال رغبة المنشأة بتواجد العامل غير المحصن في المقهى فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها 7 أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول بعد التطبيق، ولا يسمح بعد تاريخ 5 ذي القعدة 1442هـ بتواجد العاملين غير المحصنين في المقهى، اضافة إلى اقتصار دخول العملاء المحصنين (محصن جرعتين أو محصن جرعة واحدة أو محصن متعافي) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام ويجب اقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة، كما تضمنت الاشتراطات تحقيق التباعد بين الطاولات والجلسات وفقا للضوابط المعتمدة، بجانب عدد من البروتوكولات الخاصة والمعلنة التي يجب مراعاتها والعمل بها.

وشددت أمانة جدة على ضرورة اتباع التعليمات وامتثال الإرشادات الاحترازية في جميع المواقع المصرحة، مؤكدة أنها ستطبق الأنظمة على المخالفين دون تهاون، كما تستقبل الأمانة البلاغات عن أي مخالفات عبر مركز 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.