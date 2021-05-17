أصدرت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، اليوم (الاثنين)، تعميماً لتحذير المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص من الاحتيال المالي، وضرورة المحافظة على المعلومات المالية والبنكية والشخصية.

وجاء التحذير وفق التعميم الذي أصدرته الملحق الثقافي في السفارة الأستاذة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، نظراً لملاحظة انتشار بعض الطرق الاحتيالية للحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، ولأهمية المحافظة على المعلومات المالية والبنكية والشخصية وعدم إفشائها إلى جهات الاتصال مهما كانت طريقة المتصل وأسبابه.

وشددت على وجوب التنبيه «بأنه من المهم جداً عدم الاستجابة إلى تحويل أموال من حسابك إلى حساب آخر، أو إفشاء الأرقام السرية لحسابك البنكي مهما كان السبب، حيث إن البنوك لن تطلب منك على الإطلاق البوح بمعلوماتك البنكية، ولن تطلب منك على الاطلاق بأن تحول أموالك إلى حساب آخر».

وأعربت عن أملها من الجميع أخذ الحيطة والحذر بالحفاظ على المعلومات المالية والبنكية والشخصية وعدم الاستمرار في تلك المكالمات أو الرسائل المشبوهة.