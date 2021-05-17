علمت «عكاظ» أن وزارة الحج والعمرة ستستمر في قصر أداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام على المحصّنين فقط بفئاتهم الثلاث «محصّن» و«محصّن جرعة أولى»، و«محصّن متعافي».

ووفقا لذلك، فإن وزارة الحج والعمرة ستواصل بالعمل طوال الفترات والمراحل القادمة وفق الضوابط التي أعلنتها وتم تطبيقها مطلع شهر رمضان الماضي، ولن تتم العودة إلى إجراءات ما قبل رمضان حين كان يُكتفى بخلو المستفيدين من تطبيق «اعتمرنا» من الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لحجز التصاريح.

وتمثلت الضوابط التي تم إعلانها والبدء بتطبيقها مطلع شهر رمضان الماضي، في: إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، واشتراط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح «محصّن، محصّن جرعة أولى، محصّن متعافي»، وعدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ومنع اصطحاب الأطفال.

وحول الفترة التي يُسمح فيها للراغبين بأداء مناسك العمرة، علمت «عكاظ» أن الوزارة أتاحت في الفترة الحالية إمكانية إصدار تصريح العمرة مرة واحدة في الشهر لكل مستفيد من تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، في حين رجحت أنه قد يتم تعديل الفترة لتصبح بعد 15 يوماً من تاريخ آخر تصريح.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أتاحت منذ صدور قرار عودة السماح بأداء العمرة، إصدار التصاريح للراغبين والمستفيدين من تطبيق «اعتمرنا» لمن لم تثبت إصابته بفايروس كورونا حسب ما تظهره الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا»، كما أنها أتاحت في المراحل السابقة إصدار تصريح العمرة مرة واحدة كل 15 يوما، قبل أن تعلن الوزارة تطبيق الضوابط المذكورة أعلاه اعتبارا من مطلع شهر رمضان الماضي.