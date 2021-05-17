أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الاثنين) 9 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وأوضحت «الشؤون الإسلامية» أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 100 يوم بلغ 1210 مساجد، تم فتح 1188 مسجدا منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد المغلقة توزعت كالآتي: مسجدان في كل من مناطق الباحة وعسير وجازان، ومسجد واحد في كل من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجداً، ثمانية منها بمنطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من مناطق الشرقية، والرياض، وجازان، وعسير، ونجران، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.