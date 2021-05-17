أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 886 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1127 حالة، ووفاة 12 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 433,980 حالة، من بينها 7892 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1377 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 418,914 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7174 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96.5%، فيما تبلغ نسبة الحالات النشطة 1.8%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (281)، منطقة مكة المكرمة (250)، المنطقة الشرقية (97)، منطقة المدينة المنورة (63)، منطقة عسير (51)، منطقة جازان (46)، منطقة القصيم (38)، منطقة نجران (15)، منطقة الباحة (12)، منطقة تبوك (10)، منطقة الحدود الشمالية (10)، منطقة حائل (9)، منطقة الجوف (4).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (249)، جدة (115)، مكة المكرمة (69)، ينبع (40)، المبرز (20)، الهفوف (17)، الدمام (16)، الطائف (12)، خميس مشيط (11)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (340)، جدة (170)، مكة المكرمة (64)، الهفوف (41)، الدمام (34)، ينبع (25)، المبرز (25)، أبها (20)، عفيف (20)، الطائف (19)، تبوك (17)، الليث (17)، نجران (15)، الدوادمي (15)، خميس مشيط (13)، الخبر (10)، عنيزة (10)، الكامل (10)، ضرما (10)، حوطة بني تميم (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أوصت «الصحة» باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل ارتداء الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً النظر إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خصوصاً أن الجائحة لاتزال قائمة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفايروس.