أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد حالياً علاج محدد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولكن عند الإصابة فيمكن للشخص تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعدة خطوات.

وأفادت بأن الخطوات تتمثل بأخذ قسط من الراحة عند ارتفاع درجة الحرارة، وشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول، وكذلك شرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق.

وأوضحت أن من الخطوات: الاهتمام بتناول الطعام الصحي، والإكثار من الخضروات والفاكهة التي تعزز المناعة، وتجنب الطعام غير الصحي، وفي حال كان المصاب يعاني من السعال، فيفضل تجنب الاستلقاء على ظهره، والاستلقاء على جانبه أو الجلوس في وضع مستقيم.

وكشفت «الصحة» أن المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى مثل فيتامين «سي» وفيتامين «د» والزنك، ولكن لا يجب تناولها دون استشارة الطبيب المعالج.

وأوضحت بأنه في حال الشعور بضيق بسيط في التنفس فعلى الشخص المصاب محاولة الهدوء وعدم الشعور بالذعر لأنه يمكن أن يجعل الأمر أسوأ، ويمكن للشخص الجلوس معتدلا على الكرسي وإرخاء كتفيه، مع أخذ شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلقا ثم إخراج الزفير من الفم ببطء، مع ملاحظة أنه إذا استمر ضيق التنفس أو ازداد سوءاً يجب الاتصال على (937) أو التوجه مباشرة للطوارئ لأقرب مستشفى.