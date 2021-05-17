أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق عادل بن أحمد بن محمد الزهراني (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل عبدالقادر بن هجاد بن هباش الزهراني (سعودي الجنسية) وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته.

وقال بيان وزارة الداخلية إن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص، ثم ألحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتصل قصاصاً بالجاني اليوم بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.